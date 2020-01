Corriere dello Sport-Stadio: E ora arriva Duncan

In apertura sulle pagine dedicate alla Fiorentina sul Corriere dello Sport-Stadio troviamo questo titolo: “Iachini: “Firenze, ora su la testa”. Altre dichiarazioni dell’allenatore: “Non voglio più vedere certi volti impauriti. Al Franchi non c’è trippa per gatti: in casa nostra si vince”. In taglio basso a pagina 18: “Occasione Terracciano”. A pagina 19 sulla probabile formazione: “Subito Cutrone–Vlahovic: Chiesa resta di riserva”. Di spalla: “Gasperini con in testa la Coppa”. In taglio basso il mercato: “Pedro va, Duncan può arrivare”.