Corriere dello Sport-Stadio: E ora tutto su Sema

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio leggiamo questo titolo sulla Fiorentina: “Amrabat subito“. Sommario: “Ha stregato Commisso e il nuovo centrocampo nascerà intorno a Sofyan. Le sorprese non sono finite: la Fiorentina continua i contatti per Fofana e Linetty“. A pagina 19 leggiamo: “Amrabat ai nastri di partenza“. In taglio basso invece si parla di mercato: “Dalbert al sicuro un altro anno. E adesso tutto su Sema“. Infine troviamo: “Ribery è tornato e già si allena”.

0 0 vote Article Rating