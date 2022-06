Corriere dello Sport-Stadio: E’ Parisi il colpo mancino

Nell’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, si titola in copertina: “Parisi, c’è la Viola” con occhiello “Non solo Dodo e Grillitsch: la Fiorentina prepara un’altra sorpresa”.

A pagina 22 si parla poi di Fiorentina, con “Parisi alla Viola, è il colpo mancino”, con sottotitolo: “La Fiorentina deve definire con l’Empoli il futuro di Zurkowski: il trequartista polacco può essere la chiave per arrivare al difensore”. L’occhiello della stessa pagina è dedicato al tema del giorno: “Torreira saluta: “Ho fatto tutto pur di restare ma cè chi si è comportato male”.

In taglio basso, a pagina 22: “Dodo allo scoperto, lo Shaktar vuole monetizzare”. In spalla, “Affare Grillitsch tutto in stand by”.