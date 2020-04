Corriere dello Sport-Stadio: Ecco l’erede di Antognoni

In prima pagina del Corriere dello Sport-Stadio leggiamo questo titolo: “Antognoni: “Il mio erede? Castrovilli”. E ancora: “Ieri il dirigente della Fiorentina ha compiuto sessantasei anni: “Anche Chiesa ha le carte per diventare simbolo della Viola di Commisso”. A pagina 25 leggiamo in apertura: “La nuova Fiorentina cerca il principe”. Sottotitolo: “Il predestinato è Chiesa: ma quanto resterà? Castrovilli è il leader che avanza poi c’è Vlahovic“. In taglio basso invece leggiamo: “E per Antogno l’erede è Castrovilli“. Occhiello: “Il capitano scioglie l’enigma sulla leadership”.