Corriere dello Sport-Stadio: Faes è l’alternativa a Le Normand

C’è spazio per la Fiorentina nella prima pagina dell’edizione odierna del Corriere dello Sport-Stadio: “Ne farò trenta”. Sommario: “Luka sfida tutti: ‘Vlahovic? Compagni in nazionale, rivali in Italia”.

A pagina 14 si legge: “Jovic promette «Trenta gol e il 4° posto»”. Sommario: “Viola, c’è sempre l’ombra di Vlahovic Ma l’ex Real non teme le responsabilità «Mi ispiro a Ronaldo, sogno di ripetere i suoi numeri in A. Spero che la 7 porti fortuna. Dusan mi parlava di Firenze»

In taglio alto: “Italiano è deciso: «Si riparte da zero, bisogna fare meglio dello scorso anno»”. In taglio basso: “Difesa: la nuova idea è Faes. Dodo dopo il weekend”. Sommario: “Con lo Shakhtar c’è già l’accordo ma Pulgar deve liberare la casella”.