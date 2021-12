In prima pagina del Corriere dello Sport-Stadio di oggi c’è un titolo dedicato all’attaccante della Fiorentina Dusan Vlahovic: “Fenomeno“. A pagina 10 c’è: “Vlahovic e Viola show, la Salernitana crolla”. A pagina 11 si legge: “Italiano: Non possiamo più staccare la spina”. In basso altro titolo: “Bravi a farla diventare facile”.