Corriere dello Sport-Stadio: Fiorentina all’assalto con Cabral e Kouame

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio, leggiamo stamani questo titolo sulla Fiorentina: “Italiano cerca gol”. Sommario: “A Udine (18.30) Fiorentina rivoluzionata con sette cambi. Dopo tre 0-0 consecutivi, i viola aspettano gli attaccanti”.

A pagina 16, apertura per: “Fiorentina all’assalto con Cabral e Kouame“. E ancora: “Italiano, in vista della sfida alla Juve (sabato) fa ancora turnover E in attacco stavolta si affida al bomber brasiliano e all’ivoriano. La cessione della punta di Abidjan è stata stoppata dal tecnico: serve ora”.

In taglio basso: “Insulti e bottigliata a Spalletti identificati gli autori”. E ancora: “L’aggressore allena i bimbi”.