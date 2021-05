Corriere dello Sport-Stadio: Fiorentina, attenta. Vlahovic è assediato

Nella prima pagina del Corriere dello Sport-Stadio si parla di Fiorentina: “Vlahovic, si tratta. L’agente a Firenze, in arrivo il confronto per il contratto”. Occhiello: “Commisso rientra negli Stati Uniti e ordina di blindare l’attaccante”. A pagina 12 si legge: “Fiorentina, attenta. Vlahovic è assediato”. Occhiello: “Si moltiplicano i club interessati all’attaccante della Serbia”. Sommario: “Ristic, il manager del calciatore, è a Firenze, dove tra incontri e telefonate è al lavoro senza tregua”. In taglio basso: “Callejon, destino appeso alla scelta dell’allenatore”. Sommario: “Nessuno si poteva immaginare le difficoltà di questa stagione. Tutto dipende dal nuovo tecnico”. A destra: “Commisso vola negli Stati Uniti”.