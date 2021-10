Corriere dello Sport-Stadio: Fiorentina, c’è un Franchi strapieno di insidie

Nella prima pagina del Corriere dello Sport-Stadio si legge: “Fiorentina, ribolle il Franchi”. Sommario: “Contro Mazzarri servono i gol di Vlahovic e la vittoria. Tifosi inquieti: il Cagliari diventa uno snodo”. A pagina 17: “Viola, c’è un Franchi strapieno di insidie. Non solo la paventata reazione dei tifosi per Vlahovic”. Sommario: “L’ultimo successo in casa è di agosto e domenica tornano gli ultrà. Fiorentina, pronto l’appello alla città”.

In taglio basso: “Distorsione alla caviglia sinistra, Pulgar salta 4 gare: un mese ko”. Sommario: “Il cileno resterà fermo almeno contro Cagliari, Lazio, Spezia e Juve. Fino alla sosta. Avanti con Torreira”. Di spalla: “Castrovilli ormai è ok, Dragowski ancora no”.