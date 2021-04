Corriere dello Sport-Stadio: Fiorentina da ridisegnare

Nella prima pagina del Corriere dello Sport-Stadio si legge: “Vlahovic cerca un altro gemello. Ribery è squalificato: l’attacco cambia”. Sommario: “Fiorentina da ridisegnare: sprint Callejon–Kouame. Ma la carta a sorpresa potrebbe diventare Eysseric“. All’interno del giornale, a pagina 22, si legge: “Callejon o Kouame, partner di Vlahovic“. Sommario: Iachini ancora non ha deciso: lo spagnolo ha giocato appena 50′ nelle ultime undici partite”. In taglio basso: “Fiorentina, il rilancio è d’obbligo: nella volata Biraghi e Amrabat”. Sommario: “Due recuperi tecnici molto importanti per la Viola. Malcuit in ripresa, tempi più lunghi per Kokorin e Igor“. E ancora: “Oggi nuovo giro di tamponi per i nazionali”.