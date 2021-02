Corriere dello Sport-Stadio: Fiorentina, è in arrivo il mese della svolta

C’è spazio anche per la Fiorentina nella prima pagina del Corriere dello Sport-Stadio: “Prandelli, ora la svolta. Viola, 28 giorni per spiccare il volo”. A pagina 19 si legge: “Fiorentina, è in arrivo il mese della svolta”. Sottotitolo: “In 28 giorni sfiderà la zona salvezza: Sampdoria, Spezia, Udinese, Parma e Benevento. Oltre a incontrare la Roma al Franchi“. In taglio basso: “Bonaventura si è ripreso la ribalta”. E ancora: “Ricorso accolto: Milenkovic torna a disposizione”.

