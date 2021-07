Corriere dello Sport-Stadio: Fiorentina, è l’ora di tirare le somme

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio, il titolo sulla Fiorentina è: “Sottil, la marcia in più”. Sottotitolo: “Kokorin segna su rigore, ma è il talento di casa a farsi largo: doppietta”. Sommario: “Piace in regia il baby Bianco Anche Benassi protagonista: realizza due gol Ieri Vlahovic a riposo: oggi toccherà a lui guidare l’attacco”. A pagina 24 troviamo in apertura: “Viola, Kokorin si sveglia e oggi vertice di mercato”. All’interno dell’articolo leggiamo: “Oggi alle 17 ci sarà l’ultimo test di questa prima fase di ritiro e sarà il momento di tirare le somme, parlare e fare un summit di mercato che possa rendere operative le tante idee messe in moto fino ad ora”. In taglio basso: “Biraghi: “Sono il cane da bastonare”. Di spalla: “Oggi di nuovo in campo: gioca Vlahovic“.