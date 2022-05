Corriere dello Sport-Stadio: Fiorentina, ecco la strada da seguire

C’è spazio anche per la Fiorentina nella prima pagina dell’edizione del Corriere dello Sport-Stadio: “Viola, ecco la strada”. Sommario: “L’ambizione di Commisso, le mosse di Italiano e un mercato che si scalda. Attrazione Conference: via al piano per un anno d’oro in Europa”.

A pagina 19: “Italiano, lo Special bis. Piano Viola per l’Europa”. Sommario: “Il successo della Roma a Tirana spinge la Fiorentina a pensare in grande. Firenze sarà la protagonista della prossima Conference League. Servono rinforzi e spirito giusto”.

In taglio basso: “Dubbi su Cabral e Piatek, riecco Alvarez e Belotti”. Sommario: “Il brasiliano avrà una seconda possibilità, ora spazio al mercato”. E ancora: “Caso Torreira e Pradè: presto la parola finale”.