Corriere dello Sport-Stadio: Fiorentina, la rivoluzione è cominciata

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio, leggiamo questo titolo: “Mai così Vlahovic“. Sottotitolo: “Fiorentina: Dusan deve firmare il rinnovo e guidare il tridente”. Sommario: “Il tecnico cerca gol e spettacolo: la rivoluzione è cominciata Torna Pezzella: oggi il vertice per definire se resta o va via”. A pagina 23 l’apertura è per: “Vlahovic e tridente, la viola all’attacco”. Sottotitolo: “Italiano ha le idee chiare. Vuole una squadra che faccia pressing e possa garantire 50 reti a stagione”. In taglio basso: “Pezzella, si parla di futuro”. E anche: “E il club replica ad Antognoni: “Rammaricati”.