Corriere dello Sport-Stadio: Fiorentina, la stretta su Parisi, niente contratto per Venuti

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio c’è questo titolo sulla Fiorentina: “Emozione Viola torna Castrovilli“. Sottotitolo: “Convocato dopo otto mesi per il test di oggi con il Lugano“. Sommario: “Appuntamento al Franchi (18): Italiano potrebbe schierare il centrocampista negli ultimi minuti dell’amichevole Mercato: si riprova per Parisi“.

A pagina 12, grande spazio a: “La Fiorentina riabbraccia Castrovilli“. Sottotitolo: “Esattamente otto mesi fa l’infortunio al ginocchio Italiano avrà a disposizione Jovic, Cabral, Kouame e Ikoné: gerarchie azzerate. Attacco a due punte?”. In taglio alto: “Violenza sessuale, 18 mesi al tifoso per il caso della cronista a Empoli”.

In taglio basso invece mercato e questione rinnovi: “Problemi Biraghi, stretta su Parisi“. E ancora: “Venuti non avrà un nuovo contratto Accordo vicino con Bonaventura“.