Corriere dello Sport-Stadio: Fiorentina nel G7

Nella prima pagina dell’edizione odierna del Corriere dello Sport-Stadio si parla di Fiorentina: “Viola da grande”. Sommario: “Obiettivo Europa: sabato a casa Allegri per fare un regalo a Rocco”.

A pagina 21 si legge: “La Fiorentina ora è nel G7, ma deve battere le big”. Sommario: “La squadra di Italiano alla ricerca del salto di qualità negli scontri diretti con le prime della classe”. In taglio basso “Nico Gonzalez resta in quarantena. L’argentino ancora positivo al Covid-19” e “La Curva Fiesole non andrà a Torino per protesta”.