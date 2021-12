Corriere dello Sport-Stadio: Fiorentina no limits

Si parla anche di Fiorentina nella prima pagina dell’edizione odierna del Corriere dello Sport-Stadio: “Viola no limits”. Sommario: “Italiano alla carica: ‘Voglio la terza vittoria consecutiva”.

A pagina 20 si legge: “Italiano punta in alto e sogna subito Ikoné”. Sommario: “Cerca contro la Salernitana il 3° successo consecutivo: ‘Viola senza limiti’. Piace la stella del Lilla”. Di lato: “Torreira: Per ora la chiave è nella nostra serenità”. In taglio basso: “Supercoppa alla Fiorentina: ai rigori decide Agostinelli”. Sommario: “La viola ribalta da 0-2 a 2-2: botta e risposta nei supplementari”.