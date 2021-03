Corriere dello Sport-Stadio: Fiorentina, squadra al muro

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio troviamo questo titolo sulla Fiorentina: “Viola, squadra al muro”. Occhiello: “Commisso in contatto con Barone e Pradè: con la Roma serve la svolta”. A pagina 16 leggiamo: “Viola, la crisi senza fine. Adesso si salvi chi può“. Sottotitolo: “Squadra sotto accusa, tutti sotto esame mentre arriva la Roma “ammazzapiccole”. In taglio basso c’è: “Martinez Quarta, questione di applicazione”. Di spalla infine: “Bonaventura e Kouame verso il Parma”.