Corriere dello Sport-Stadio: Fiorentina su Dalot e Medina

Si parla anche di Fiorentina nella prima pagina dell’edizione odierna del Corriere dello Sport-Stadio: “La Viola cerca Dalot e Medina”. Sommario: “Pressing sul Real Madrid per riscattare Odriozola: il terzino del Manchester United è la prima alternativa. Caccia al difensore centrale: piace l’argentino del Lens”.

A pagina 21 si legge: “Viola, l’obiettivo Europa per guadagnarsi il futuro”. Sommario: “Destini in ballo per top player come Milenkovic, Piatek e Odriozola. Un patto di ferro tra i giocatori della Fiorentina: andare nelle coppe inciderebbe su conferme e rinnovi”.

Di lato: “Bonaventura non sarà rischiato da Italiano”. In taglio alto: “Al via gli eventi per celebrare i 100 anni dalla nascita di Artemio Franchi”. In taglio basso: “Rui Costa, i 50 anni del Maestro”. Sommario: “Il numero dieci incantava il Franchi: era il re degli assist”.