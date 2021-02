Corriere dello Sport-Stadio: Fiorentina, un tris per il futuro

Nella prima pagina dell’edizione odierna del Corriere dello Sport-Stadio c’è spazio anche per la Viola: “La Fiorentina apre l’agenda dei rinnovi. Presto i colloqui con Vlahovic, Milenkovic, Pezzella e Ribery. Ma Pradè avverte: ‘Ora contano i risultati'”. A pagina 12 si legge: “Fiorentina, un tris per il futuro. Ribery è l’operazione più complessa ma non è facile evitare lo svincolo anche per Milenkovic e Pezzella“. In taglio basso: “Sarò in aula per Davide, il processo arrivi alla verità”. A pagina 15: “Malcuit: ‘Firenze è tutto ciò che potevo sperare’. In taglio basso: “‘Ristrutturare il Franchi? Niente condizioni'” e “Ricorso per Milenkovic. Kokorin, corsa al transfer”.

