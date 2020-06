Corriere dello Sport-Stadio: Firenze amareggiata appoggia Commisso

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio troviamo questo titolo: “Var, Firenze ha ragione”. Sottotitolo: “Il designatore Rizzoli dopo le polemiche su Lazio-Fiorentina “Noi arbitri favorevoli all’idea di andare a video su chiamata”. A pagina 12 leggiamo: “Rizzoli riapre al challenge”. A seguire l’intervista all’ex arbitro Pieri che sul penalty di Lazio-Fiorentina dice: “Ci fosse stata la possibilità, Fabbri avrebbe tolto il rigore”. A pagina 14 invece c’è: “Firenze, non cala la rabbia per Fabbri”. E ancora: “La città amareggiata appoggia Commisso“. Infine troviamo: “C’è Chiesa per il rilancio”. Ovvero: “Alla Fiorentina servirà la sua tecnica per ritrovare la vittoria e sistemare l’attuale classifica”.

