Corriere dello Sport-Stadio: Firenze frena Commisso, attacco alla Soprintendenza

In prima pagina del Corriere dello Sport – Stadio di oggi troviamo il titolo: “Firenze frena Commisso. Rocco attacca la soprintendenza”. Poi a pagina 13 si legge: “Fari sul primo colpo di Friedkin, obiettivo Castrovilli. La Roma prepara un’offerta alla Fiorentina”. A pagina 19 ancora mercato: “Tra Rebic e il Milan in mezzo la viola. L’Eintracht dovrà riconoscere in caso di vendita il 50% alla Fiorentina”. A pagina 23 “Furia Commisso: stadio a rischio” con il taglio laterale: “Da Ceccherini a Cutrone, tutti biondo platino” e sotto: “C’è da blindare la difesa di ferro, Milan e Valencia su Milenkovic e Pezzella”.

0 0 vote Article Rating