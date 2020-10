Corriere dello Sport-Stadio: Firenze ritrova il suo centro di gravità

In prima pagina del Corriere dello Sport-Stadio troviamo questo titolo sulla Fiorentina: “Viola blindata”. Sottotitolo: “Tutti in isolamento per dieci giorni: c’è il pericolo di altri contagi”. A pagina 23 viene ripreso il tema della prima: “La viola di Iachini rinasce nella bolla”. Ovvero: “Per 10 giorni nessun contatto con l’esterno, come in un ritiro: solo tanto lavoro sul campo”. In taglio basso: “Serve il primo gol di Ribery al Franchi”. Di spalla: “Effetto Pulgar: Firenze ritrova il suo centro di gravità”.

