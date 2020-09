Corriere dello Sport-Stadio: Firenze sceglie Deulofeu

In prima pagina del Corriere dello Sport-Stadio c’è questo titolo sulla Fiorentina: “Chiesa si avvicina a Torino? E Firenze sceglie Deulofeu”. Sommario: “Commisso aspetta l’offerta giusta della Juve che deve liberarsi di Douglas Costa. Lo spagnolo idea per Iachini“. A pagina 9 c’è: “I capricci di Douglas bloccano Chiesa“. A pagina 11 l’apertura è per: “Viola e il dopo Fede non solo Deulofeu“. Di spalla: “Manutenzione al Franchi: pronto oltre un milione”. In taglio basso infine: “Esterno double fascia, ecco Sema”.

