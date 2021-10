Si parla anche di Fiorentina nella prima pagina dell’edizione odierna de Il Corriere dello Sport-Stadio: “Firenze si spacca”. Sommario: “Il caso Vlahovic agita i tifosi viola mentre la squadra fa scudo. I colpevolisti lo vogliono in tribuna, ma molti contestano la strategia del club. Serve una tregua almeno fino a gennaio”. A pagina 25 si legge: “Vlahovic, Firenze bolle aspettando il divorzio”. Sommario: “Sale la tensione intorno al bomber (che è a secco da settembre). Capitan Biraghi: ‘Dusan non è cambiato’. Città divisa”. Di spalla spazio al commento di Alberto Polverosi: “E’ tutto chiaro. Adesso tocca a Dusan reagire”. In taglio basso: “Intanto Castrovilli è tornato in gruppo”.