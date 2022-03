Corriere dello Sport-Stadio: Firenze spegne Vlahovic

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio ecco il titolo sulla partita della Fiorentina: “La grande beffa”. Sottotitolo: “Domato Vlahovic, ma al 91’ arriva la doccia gelata: 0-1 su autogol”. Sommario: “Diecimila fischietti contro Dusan Ikoné sfiora l’1-0 poi colpisce un palo. È Venuti a firmare il ko della Fiorentina. Italiano: “Bisogna stare più attenti”.

A pagina 2 l’apertura è per: “Viola: Beffa al Cuadrado“. A pagina 3 troviamo il commento: “Più Culovic che Vlahovic“. A pagina 5 invece leggiamo: “Firenze spegne Dusan”. Sottotitolo: “Fischi e insulti come fu per i grandi ex Berti, Baggio e Batistuta: Vlahovic sbaglia tanto, prova il colpo e se ne va felice per il successo”.

A pagina 6 c’è: “Italiano: “Così fa male, ce la giochiamo a Torino”. In taglio basso: “Caso Commisso archiviato”. Infine: “Lunedì il nuovo Franchi”.