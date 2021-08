Corriere dello Sport-Stadio: Firenze trema

In prima pagina del Corriere dello Sport-Stadio, troviamo questo titolo sulla Fiorentina: “Vlahovic, cosa fai?”. Sottotitolo: “La Viola prepara il rinnovo, ma Dusan prende tempo: Firenze trema“. Sommario: “Commisso presto in città: offre all’attaccante un contratto da tre milioni più bonus fino al 2026″.

A pagina 15 leggiamo in apertura: “Ansia per Vlahovic e l’Atletico bussa”. Sottotitolo: “Da Madrid continuano ad arrivare voci di un’offerta di 60-70 milioni Il tempo però è quasi esaurito”. Di spalla l’editoriale su Vlahovic: “Cederlo significa vivacchiare”. In taglio basso: “Gonzalez, l’uomo che ama gli esami”.