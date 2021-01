In prima pagina: “Cuore viola“, sottotitolo “La Fiorentina in 9 contro 11 sfiora il colpo in casa del Torino“. A pagina 12 il commento della sfida “Viola, che corrida. Ribery vale per 9″. In basso le pagelle della gara “Super Jack, Vlahovic imperfetto. Zaza, buone idee. Lukic dà ritmo“. In alto a pagina 13 la moviola della sfida “Frana Di Bello, Belotti-Milenkovic senza equità. Lukic era da rigore“.