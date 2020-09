Corriere dello Sport-Stadio: Franchi, criteri anti-sismici fatali

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio leggiamo il titolo: “Fiorentina Jack di cuori”. Sommario: “Prima giornata in viola per Bonaventura: visite mediche e blitz al centro sportivo. “Un abbraccio ai nostri tifosi”. Contratto biennale. Alle 9.30 si allenerà con Iachini“. A pagina 17 leggiamo: “Più che un Jack un jolly viola”. In taglio basso sullo stadio “Franchi, criteri anti-sismici fatali”. Sommario: “Parametri Uefa: l’impianto attuale non è a norma. Commisso freme”.

