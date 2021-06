Corriere dello Sport-Stadio: Gattuso e il giallo della clausola

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio leggiamo stamani questo titolo: “Italiano fa la viola”. Sottotitolo: “Vertice con Barone, Pradè e Burdisso: nasce la Fiorentina“. Sommario: “Vlahovic saluta con un like l’arrivo del nuovo allenatore Presto la decisione su Milenkovic e Pezzella. Ribery sempre più lontano”. A pagina 21 c’è: “Viola, Italiano dal notaio. C’è l’applauso di Vlahovic“. In taglio basso sempre su Italiano: “Il suo 4-3-3 esalta i singoli”. Infine leggiamo: “Rino, il giallo della clausola”. Ripreso l’articolo del NY Times sui viola: “Jorge Mendes non avrebbe chiesto più soldi di commissioni, ma meno. E la Fiorentina, preoccupata dai prezzi dei cartellini, non voleva acquistare i giocatori dell’agente portoghese”.