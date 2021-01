Corriere dello Sport-Stadio: Gli ultimi dettagli con il Napoli

In prima pagina del Corriere dello Sport-Stadio c’è il neo acquisto della Fiorentina: “Kokorin, è subito amore: tanti gol per Firenze”. A pagina 20 in primo piano l’attaccante arrivato dalla Russia: “Kokorin: “Viola, voglio gol e titoli”. In taglio basso sempre su di lui: “Sasha, il jolly offensivo di talento”. Occhiello: “Può giocare a destra oppure al centro dell’attacco”. A pagina 21 sul mercato: “Ecco Malcuit: Fiorentina pronta a chiudere l’affare”. Sottotitolo: “Ultimi dettagli con il Napoli: prestito con diritto di riscatto e parte economica ridiscussa tra 4 mesi”. In taglio basso: “Ribery e Vlahovic punti fermi anche contro il Toro”.

0 0 vote Article Rating