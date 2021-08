In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio troviamo questo titolo: “Gonzalez va veloce”. Sottotitolo: “Nico accende la Fiorentina: “Voglio portarla in alto”. Sommario: “Abbraccia Firenze , promette spettacolo e sta imparando l’italiano. Colpo record nella storia della Viola: 27 milioni “Entusiasta della scelta”. A pagina 23 leggiamo: “Gonzalez: Arriba Viola. “In alto con la Fiorentina“. In taglio basso: “Tutti (o quasi) presenti, ora si vola”.