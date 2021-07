In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio di stamani troviamo questo titolo: “Gonzalez scalda Firenze”. Occhiello: “Fiorentina, Nico incanta con l’Argentina, che tandem con Vlahovic“. A pagina 22 l’apertura è per: “Una Fiorentina con il turbo, Italiano innesca Gonzalez“. In taglio basso: “Mercato: non solo Sensi o Dorsch“. Sommario: “Prosegue la caccia ai calciatori che il club ha individuato insieme a Italiano“.