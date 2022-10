Corriere dello Sport-Stadio: I gol bruciati dalla Fiorentina

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio, leggiamo questo titolo sulla Fiorentina: “Viola, i gol bruciati”. Sottotitolo: “Dopo Vlahovic, il buio: in 13 hanno fatto 9 reti meno di Dusan”. Sommario: “Nemmeno gli attacchi di Pioli e Iachini si erano comportati così male: serve una svolta. In Europa torna in pole Cabral“.

A pagina 21, viene ripreso e ampliato il tema della prima: “Viola sfiorita all’ombra di Vlahovic“. Sottotitolo: “Le 13 punte acquistate nell’era Commisso non hanno fatto i gol di Dusan, eredità del passato”.

Di spalla: “Nardella: “Cori razzisti diffusi Che vergogna”. In taglio basso infine: “Cabral si prepara alla Conference”.