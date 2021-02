Corriere dello Sport-Stadio: I regali di Castrovilli

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio di oggi leggiamo questo titolo sulla Fiorentina: “I regali di Castrovilli“. Sottotitolo: “Mettere al sicuro la Viola e festeggiare il primo gol con Prandelli”. Sommario: “Dopo la squalifica rientrerà domenica a Marassi con la Samp. Progetta un girone di ritorno da protagonista per meritarsi anche un posto all’Europeo”.

A pagina 19 viene ripreso il tema della prima: Castrovilli gol e contratto, così rinasce un talento”. Occhiello: “Sempre più decisivo, senza Amrabat guiderà la mediana della Fiorentina“. Sommario: “Ancora a zero con Prandelli, ha segnato se c’era Mancini in tribuna: in Viola e in azzurro i grandi sogni”. Di spalla: “Restyling Franchi, il piano Nardella da mezzo miliardo”. In taglio basso infine troviamo: “Pezzella il talismano è blucerchiato”.