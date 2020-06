Corriere dello Sport-Stadio: I sogni di mercato della Fiorentina…e il mistero Cutrone

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio, sulla Fiorentina leggiamo il titolo: “Firenze senza gol”. E ancora: “Solo 33 reti in 27 giornate, per ritrovare un rendimento così basso bisogna tornare al 2012. Il mistero Cutrone. Piatek e Belotti i sogni”. A pagina 23 viene ripreso e approfondito il tema della prima: “Fiorentina

i gol con il contagocce”. Sottotitolo: “Le prime punte non brillano.ha vent’anni ein viola non ha ancora segnato in A. Pochi assist: si punta sul fattore“. Sul mercato: “sono gli obiettivi. Dusan è il futuro e resterà, ma non è ancora il presente”.