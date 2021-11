Corriere dello Sport-Stadio: I tabù di Italiano

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio c’è questo titolo sulla Fiorentina: “I tabù di Italiano“. Sommario: “Unico lampo: la vittoria in casa dell’Atalanta. Pagati gli errori di inesperienza e i quattro cartellini rossi”.

A pagina 27 l’apertura è per: “Viola in rosso con le big. Tre espulsi nei cinque KO”. Sottotitolo: “Anche con la Juve la Fiorentina in dieci. Va gestito lo stress da sfide d’alta quota. E alla ripresa il Milan“. In taglio basso leggiamo: “Dopo la sosta difesa KO”. E anche: “Odriozola: “Ce lo dite o no quando è rigore?”. Di spalla invece il commento: “Ma il gioco di Italiano è da alta classifica”.