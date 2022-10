Corriere dello Sport-Stadio: I tifosi fischiano la squadra, Italiano la difende

In prima pagina del Corriere dello Sport-Stadio, questa mattina troviamo questo titolo: “Disastro viola”. Sottotitolo: “La Fiorentina sbaglia tutto, la Lazio la travolge: Italiano all’angolo”. Sommario: “Incredibili errori di Jovic e degli altri attaccanti Piovono fischi sulla squadra Il tecnico la difende “Risultato bugiardo creiamo tanto mancano i gol”.

A pagina 16 in grande ecco il titolo: “Viola in caduta libera”. Sottotitolo: “Jovic spreca, Vecino e Zaccagni no, in mezzo la traversa di Mandragora. All’intervallo la gara è già segnata. Poi Luis Alberto e Immobile: tracollo”.

Di spalla a pagina 17 invece c’è il commento: “La difesa di Sarri l’attacco di Italiano“.

A pagina 18 le parole dei protagonisti: “Ma Italiano insiste “È un ko bugiardo”. E ancora: “Abbiamo sbagliato soltanto gli ultimi dieci minuti, mancano i gol. Ora ci prendiamo i fischi”. In taglio basso: “E Biraghi si scusa: “Ci dispiace”.