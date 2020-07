Corriere dello Sport-Stadio: Iachini ciao e grazie

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio troviamo questo titolo “Iachini Ciao e grazie”. Sommario: “Doveva salvare la Fiorentina: ha raggiunto l’obiettivo con quattro turni d’anticipo, ma non ha futuro. La corsa al sostituto è partita con Juric in pole”. A pagina 15 viene ripreso il tema della prima: “Iachini a Firenze ai titoli di coda”. Sottotitolo: “Doveva salvare la Fiorentina, l’ha fatto con 4 turni di anticipo. Ma…”. In taglio basso: “Viola in gol, il terzo tempo di Cutrone”. Di spalla presente un editoriale: “Una squadra europea per Franck”.

