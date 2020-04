Corriere dello Sport-Stadio: Iachini e l’idea suggestiva con Ribery

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio leggiamo: “Fiorentina: le 4 chiavi per il ritorno di Ribery“. Sottotitolo: “Iachini vuole esaltare Franck e studia una viola su misura. L’idea suggestiva del francese trequartista”. All’interno, pagina 11 viene ripreso il tema della prima: “Con Ribery le soluzioni aumentano”. Ma l’apertura è con un altro articolo: “Barone: “Il futuro è il nostro stadio”. Altre dichiarazioni del dirigente: “E’ un discorso che non attiene alla Fiorentina soltanto. Serve un vero commissioner alla Lega”.