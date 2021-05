Corriere dello Sport-Stadio: Iachini fa acqua in difesa

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio troviamo questo titolo sulla Fiorentina: “Vlahovic immenso, Palacio guastafeste”. Sottotitolo: “Non bastano la doppietta del serbo (19 gol) e la rete di Bonaventura. Tris dell’argentino”. A pagina 18 la cronaca della partita: “Vlahovic e Palacio, è qui lo show”. Sottotitolo: “Sempre davanti la Fiorentina, il Bologna rimonta, gioca meglio Sinisa, Iachini fa acqua in difesa”. A pagina 19, le dichiarazioni: “Peccato, le imperfezioni ci hanno fermato”. E ancora: “Tre volte in vantaggio, ma conta il carattere”. E su Ribery: “Forte botta, ma non è niente di grave”.