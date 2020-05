Corriere dello Sport-Stadio: Iachini prepara il domani con la Fiorentina

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio troviamo questo titolo: “Iachini compie 56 anni e scommette su se stesso”. Sottotitolo: “Domani la Fiorentina torna al lavoro, il tecnico vuole conquistare sul campo la conferma che Commisso gli assicura in caso di stop”. A pagina 19 ritroviamo il tema della prima: “Iachini sarà festa pensando al futuro”. E ancora: “Resterà solo a casa: non ci sarà per gli allenamenti individuali ma già prepara il domani con il club”. Di spalla: “Commisso vola con Mediacom. I ricavi sono ok”. In taglio basso infine: “Benassi: “Io non voglio rischiare”.