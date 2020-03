Corriere dello Sport-Stadio: Iachini sfida Spalletti e Dunga

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio leggiamo questo titolo: “Iachini, tre punti a favore per tenersi la Fiorentina“. Occhiello: “Sfida a distanza con Spalletti e Dunga“. A pagina 25 l’apertura sulla squadra viola è per: “Firenze i campo si gioca sui social“. In taglio basso viene ripreso il tema della prima: “Iachini il futuro è nelle sue mani“. E ancora: “Per la prossima stagione già diverse ipotesi: Spalletti, Dunga, Pochettino…”. Di spalla invece c’è: “Nardella: “Brava Viola, massima allerta per tutti”.