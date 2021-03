Corriere dello Sport-Stadio: Iachini, svolta in quattro mosse

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio ecco il titolo sulla Fiorentina: “Iachini svolta in quattro mosse”. Sottotitolo: “Difesa più solida, Milenkovic leader, il pieno recupero di Castrovilli e la tentazione di schierare Pulgar“. A pagina 22, l’apertura è per: “Iachini, quattro nodi in quattro giorni”. Sottotitolo: “Dai troppi gol presi, alle difficoltà dei singoli fino alla nuova definizione di gioco della Fiorentina. Il Genoa è una sfida chiave: bisogna fare in fretta”. In taglio basso: Babbo Ribery, dad con il figlio”. In breve: “Altro rinvio per Kokorin: solo oggi da Beppe”.