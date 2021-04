Corriere dello Sport-Stadio: Iachini vede la Fiorentina in crescita

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio, campeggia in grande questo titolo sulla Fiorentina: “Viola, così fa male”. Sottotitolo: “Rimonta l’Atalanta con due gol di Vlahovic, poi decide Ilicic (2-3)”. A pagina 16 leggiamo: “Vlahovic come Zapata, ma la Dea non si ferma”. In taglio basso: “Iachini: “La Viola sta crescendo. La salvezza passa dalla difesa”. A pagina 17 invece c’è: “Commisso applaude il bomber: “Ora tiriamoci fuori dai guai”.