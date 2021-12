Corriere dello Sport-Stadio: Il bacione di Vlahovic

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio c’è questo titolo dedicato alla Fiorentina: “Il bacione di Dusan”. Sottotitolo: “Vlahovic, messaggi d’amore a Firenze. E Barone vede l’agente”. Sommario: “Mentre s’intensifica il pressing di Arsenal e Tottenham, il dg è stato fotografato insieme con Ristic. La trattativa è ferma ma la città sogna”.

A pagina 26 in primo piano c’è: “Vlahovic-Fiorentina, tutto un altro clima”. Sottotitolo: “Arsenal e Tottenham pressano per avere il serbo. Ma Dusan parla soltanto di Viola: “Non molliamo”. Di spalla: “Torna Pulgar, a disposizione per Bologna“. In taglio basso: “Distefano, Roby e Diego come idoli”.