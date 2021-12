Corriere dello Sport-Stadio: Il City in pole per Vlahovic

C’è spazio per la Fiorentina nella prima pagina del Corriere dello Sport-Stadio: “Rocco tempesta”. Sommario: “Il City si lancia su Vlahovic, ma Commisso va all’attacco del sistema”.

A pagina 19 si legge: “«No ai ricatti per Vlahovic. Plusvalenze vera truffa»”. Sommario: “Commisso: «Serve una norma stile Usa sugli agenti. Il Far West deve finire. Dusan è mio, chiaro»”. Di lato l’editoriale di Zazzaroni: “La denuncia e il bicchier d’acqua”. In taglio basso: “Nico Gonzalez cerca il suo spazio”.

A pagina 19: “Tutti su Dusan, il City è in pole. Ma non adesso”. Sommario: “Si lavora per una super operazione a giugno. Intanto Ikone è sempre più vicino a Firenze. E c’è Mayoral”.