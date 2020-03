Corriere dello Sport-Stadio: Il debito d’amore per Firenze di Commisso e Ribery

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio leggiamo questo titolo sulla Fiorentina: “Iachini: “Fiero della viola forza e cuore, ce la faremo”. Altre dichiarazioni dell’allenatore viola: “Aiutiamo i medici e gli ospedali: doniamo qualcosa, questa è la partita di tutti. I nostri calciatori positivi al virus stanno bene. Affetto e vicinanza da Commisso“. A pagina 24 l’intervista integrale al tecnico gigliato: “Iachini: “Non si sa cosa ci aspetta”. In taglio basso “Vlahovic è già guarito: “Ecco cosa voglio vincere”. A pagina 25 invece leggiamo: “Commisso: “Io e Ribery debito d’amore per Firenze”.