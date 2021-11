Corriere dello Sport-Stadio: Il Franchi verso il record

Si parla anche di Fiorentina nella prima pagina del Corriere dello Sport-Stadio: “Firenze in campo, il Franchi fa il pieno”. Sommario: “Sono stati già venduti quasi trentamila biglietti: ne mancano tremila per arrivare alla capienza massima consentita in base al protocollo Covid”.

A pagina 18 l’intervista a Ciprian Tatarusanu: “«Il Milan è il top, felice di esserci. Il rigore parato a Lautaro il più bello della mia carriera. A Firenze anni stupendi, Vlahovic forte, ma vinciamo noi».

A pagina 21 si legge: “Callejon, autunno caldo. Ha un’occasione speciale”. Sommario: “Italiano gli chiederà più incisività in attacco, soprattutto a causa delle condizioni di Gonzalez”.

In taglio alto: “Franchi verso il record. Siamo quasi a 30.000”. Sommario: “Dall’epoca del Covid mai registrati così tanti tifosi. E c’è la limitazione del 75%. Tremila al tutto esaurito”. Di spalla spazio alle parole di Saponara: “«Sabato la Viola deve cominciare a fare la differenza».