Corriere dello Sport-Stadio: Il futuro passa da lui…

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio per quanto riguarda la Fiorentina leggiamo: “Viola aggrappata ai colpi di Chiesa“. Ovvero: “Federico è sempre più al centro della Fiorentina. Contro la Samp a caccia del primo gol a Marassi”. A pagina 16 viene ripreso il tema della prima: “Riecco Chiesa il futuro passa da lui”. In taglio basso: “E adesso Iachini ritrova Duncan”. A pagina 17 invece c’è: “Cutrone terminale viola ma solo in area si scatena”. Infine di spalla: “Pedro show: un altro gol al Maracana”.